Minik gurmelerinizin yüzlerini güldürecek şahane lezzet: Bebek mantısı
Minik yavrunuz için bugün farklı bir lezzet arıyorsanız şahane bir önerimiz var.07 Mayıs 2019 Salı 17:23
Her gün zihninizde ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu yankılanır. Ailenin büyük fertlerin yiyip içecekleri kadar minik gurmelerde düşünülür. Minik bebeğinize farklı bir lezzet denetmek istiyorsanız; güzel bir tavsiyemiz var.
Bebek mantısı (1+ yaş)
Malzemeler
- Hamuru için;
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı tam buğday unu
- Tuz
İçi için;
- 1 çay bardağı su
- 300 gram kıyma
- 1 adet soğan
- Tuz
Öncelikle hamur malzemelerini derin bir kasede birleştirip, güzelce yoğuruyoruz.
Hamur dinlenirken iç harcı karıştırıyoruz.
Soğanları küçük küçük doğramaya özen gösterin.
Sonrasında hamuru açıp, içine kıymaları yerleştirin.
Mantıları arzu ettiğiniz gibi kapatın.
Az tuzlu kaynayan suda mantılarınızı güzelce pişirin.
Bebeğinizin arzusuna göre mantıyı yoğurtla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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