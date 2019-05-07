Minik gurmelerinizin yüzlerini güldürecek şahane lezzet: Bebek mantısı Minik yavrunuz için bugün farklı bir lezzet arıyorsanız şahane bir önerimiz var.

Her gün zihninizde ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu yankılanır. Ailenin büyük fertlerin yiyip içecekleri kadar minik gurmelerde düşünülür. Minik bebeğinize farklı bir lezzet denetmek istiyorsanız; güzel bir tavsiyemiz var. Bebek mantısı (1+ yaş) Malzemeler Hamuru için;

1 su bardağı un

Yarım su bardağı tam buğday unu

Tuz İçi için; 1 çay bardağı su

300 gram kıyma

1 adet soğan

Tuz Öncelikle hamur malzemelerini derin bir kasede birleştirip, güzelce yoğuruyoruz. Hamur dinlenirken iç harcı karıştırıyoruz. Soğanları küçük küçük doğramaya özen gösterin. Sonrasında hamuru açıp, içine kıymaları yerleştirin. Mantıları arzu ettiğiniz gibi kapatın. Az tuzlu kaynayan suda mantılarınızı güzelce pişirin. Bebeğinizin arzusuna göre mantıyı yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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