0553 313 94 23

Minik Eymen’in aile dramı ortaya çıktı

İzmir’de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen’in, kendisinden bir yaş küçük kız kardeşinin olduğu ve başka bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı.

03 Eylül 2019 Salı 10:39
Minik Eymen’in aile dramı ortaya çıktı

İzmir’de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen’in, kendisinden bir yaş küçük kız kardeşinin olduğu ve başka bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı.


İzmir’in Buca ilçesinde cesedi bir tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.’nin aile dramı ortaya çıktı. İddialara göre, annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandıra saklanan ve ölümünden günler sonra cansız bedeni bulunan talihsiz çocuğun yaşadıkları tüm Türkiye’yi sarstı. Eymen’in bir akrabasının verdiği bilgilere göre, Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki çocuğa birden bakamayacağı gerekçesiyle anne M.D., kendi isteğiyle Eymen’in kendisinden bir yaş küçük kız kardeşini Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Çocuk buradan da başka bir aileye evlatlık olarak verildi.



Denize gidiyoruz diye götürmüşler


M.D. yaklaşık 1,5 sene önce bakamadığı gerekçesiyle Eymen’i Eskişehir’de bulunan bir akrabasının yanına bıraktı. Bu süre zarfında oğlunu görmeye bir kez bile gitmeyen M.D., 23 Temmuz tarihinde ise sevgilisi S.E. ile birlikte Eskişehir’e giderek, ‘Eymen’i denize götüreceğiz’ gerekçesiyle minik çocuğu aldı. Eymen’in İzmir’e gelmesinin ardından, Eskişehir’deki akrabaları görüntülü konuştukları sırada talihsiz çocuğun vücudundaki morluklarını görüp 15 Ağustos’ta şikayetçi oldu ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.



DNA testi yapılacak


Öte yandan, talihsiz çocuğun cenazesini almak için Eskişehir’den İzmir’e gelen yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumunda bir şok daha yaşadı. Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için çürümeye yüz tutan cenaze, yakınlarına teşhis ettirilemedi. Eymen’in anneannesinden alınan DNA örneklerinin minik çocuğun DNA’sı ile karşılaştırılmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Narkotimler uyuşturucuya geçit vermiyor: Karı koca gözaltında
    1. Narkotimler uyuşturucuya geçit..
    2. Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl..
    3. Otomobil satışları, ilk sekiz ayda..
    4. Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!
    5. Türkiye Finans’tan avantajlı “Ticari..
    6. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    7. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    8. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    9. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    10. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    11. Galatasaray’dan imza şov
    12. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    13. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    14. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    15. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    16. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    17. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    18. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    19. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    20. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    21. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    22. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    23. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    24. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    25. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    26. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    27. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    28. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    29. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    30. İşadamları:
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız