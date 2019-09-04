Minik Eymen'i sevgilisiyle katleden cani anne sosyal medyadan bunu paylaşmış!
İzmir’de sevgilisiyle birlikte 5 yaşında oğlu Eymen'i canice katledip tandıra atan annenin iki yıl önce sosyal medya hesabında tıpkı oğluna yaptığı gibi poşetlenmiş şekilde kuyuya atılan kedilerin videosunu paylaştığı ortaya çıktı.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:41
2018 yılında anne M.D.'nin sosyal medya hesabında "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum, siz ne dersiniz bilemiyorum" diyerek bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
M.D.'nin paylaştığı videoda poşetlere konulan kedi yavrularının bir kuyuya atıldığı ve bir şahsın kuyuya inip kedileri kurtardığı görülüyor. Bu paylaşımdan yaklaşık 1 sene sonra M.D.'nin oğlu Eymen'in cesedi, elleri ve kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı.
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