“Minik eller büyük hayaller” projesi yurt genelinde tüm hızıyla sürüyor! Öğrenciler etkinliklerle öğreniyor

“Minik eller büyük hayaller” projesi çerçevesinde Bursa genelinde eğitim ve öğretim faaliyeti sürdüren okullarda okçuluktan, tiyatroya, el sanatlarından, halk oyunlarına, yöresel etkinliklerden, müzik etkinliklerine kadar birçok farklı alanda etkinlikler düzenleniyor. Etkinliğe Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Aziz Sonat, Halk Eğitim Müdür yardımcıları Nadir Oğuz, Aynur Koru katıldı.

Minikler yörelerinin yemeklerini tanıttı

Hasan Öztimur 75. Yıl Anaokulu öğrencileri tarafından memleketlerinin yemeklerini tanıttıkları “Yöresel yemekler etkinliği” düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler hem şehirler ile ilgili bilgiler verirken, o şehirlere özgü yaptıkları yemeklerinde tanıtımını da gerçekleştirdi.

Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar

Proje dahilinde Bursa genelinde ilk ve ortaokul seviyesindeki sınıflarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okçuluk Öğretmeni Erdem Gömleksiz koordinatörlüğünde 15 öğrenci ile birlikte Geleneksel Türk Okçuluğu tanıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe 555 öğrenci katılım sağladı.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin yıl boyunca devam etmesi planlanırken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi ve yeni ilgi alanları oluşturma, milli ve kültürel değerleri kazandırılması hedefleniyor.

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