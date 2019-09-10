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Minik boksörler madalya için ringe çıktı

Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Bilecik'te başladı- Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can: "Burada başarı elde edenler Avrupa'da, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Son dönemde boks sporuna inanılmaz bir ilgi var"

10 Eylül 2019 Salı 12:08
Minik boksörler madalya için ringe çıktı
BİLECİK (AA) - Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bilecik'te törenle başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda başlayan, 51 ilden 389 sporcunun katıldığı organizasyonda ter döken miniklerin kıran kırana mücadelesi ilgiyle izlendi.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılmasına rağmen etkinliğe katılan sporcu sayısının yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mücadelelerin kıyasıya geçtiğini, 11-13 yaş grubu sporcularının çok başarılı olduğunu kaydeden Can, ''Burada başarı elde edenler Avrupa'da, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Son dönemde boks sporuna inanılmaz bir ilgi var. Avrupa'daki başarılarımız ve sanatçı arkadaşlarımızın bu spora ilgi göstermesi sonucu her geçen gün sporcu sayımızı arttırıyor.'' diye konuştu.

Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı yarışmalarda 19 sıklette madalya dağıtılacak.

Şampiyona 14 Eylül'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:08
  1. Bilecik
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