THY - İmaj
0553 313 94 23

Minik bedeni yarın toprağa verilecek

Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçtiğimiz 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulunan minik Eylül'ün cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından yarın defnedilecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:48
Minik bedeni yarın toprağa verilecek

Dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan yaşındaki Eylül'ün Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi devam ediyor.

Cenaze, otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün evinin bulunduğu Uzunbeyli Mahallesi'ne götürülecek.

Küçük kızın cenazesi, yarın Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan bugün Eylül için Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nden sela okundu.

CİNAYET ZANLISI ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Eylül'ün cinayet zanlısı olarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, küçük kızın kaybolduğu gün arama çalışmalarına katıldığı, akşam saatlerinde ise ailesini köyden ilçe merkezine gönderdiği öğrenildi.

Elektrik direği dikimi işleriyle uğraşan zanlı Koçyiğit'in, Eylül'ün cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışma yaptığı, bölgeden geçen köylülerin selam verdiği zanlının şüpheli hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Koçyiğit'in, Yağlıkara ailesiyle iş ve dostluk ilişkisinin bulunduğu ifade edildi.

Eylül Yağlıkara, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:48
  1. Ankara
  2. Eylül Yağlıkara
  3. kayıp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
    1. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
    2. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
    3. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
    4. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
    5. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
    6. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
    7. ABD, askerlerini geri çekiyor!
    8. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
    9. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
    10. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
    11. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
    12. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
    13. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
    14. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
    15. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
    16. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
    17. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
    18. Akhisarspor'un yeni teknik direktörü..
    19. İsrailli yetkililer, İran'ın..
    20. Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden..
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    Fatih Portakal böyle veda etti
    Fatih Portakal böyle veda etti
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!