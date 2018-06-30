Minik bedeni yarın toprağa verilecek

Dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan yaşındaki Eylül'ün Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi devam ediyor.

Cenaze, otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün evinin bulunduğu Uzunbeyli Mahallesi'ne götürülecek.

Küçük kızın cenazesi, yarın Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan bugün Eylül için Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nden sela okundu.

CİNAYET ZANLISI ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Eylül'ün cinayet zanlısı olarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, küçük kızın kaybolduğu gün arama çalışmalarına katıldığı, akşam saatlerinde ise ailesini köyden ilçe merkezine gönderdiği öğrenildi.

Elektrik direği dikimi işleriyle uğraşan zanlı Koçyiğit'in, Eylül'ün cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışma yaptığı, bölgeden geçen köylülerin selam verdiği zanlının şüpheli hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Koçyiğit'in, Yağlıkara ailesiyle iş ve dostluk ilişkisinin bulunduğu ifade edildi.

Eylül Yağlıkara, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.