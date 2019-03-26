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Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı seçmenin 5 yolu

Çarşı, pazar gezip bir türlü bebeğiniz için doğru ilk adım ayakkabısını bulamadınız ve aklınız iyiden iyiye karışmaya başladı. O zaman bu çıkmazdan kurtulmak için mutlaka bu habere bir göz atın.

26 Mart 2019 Salı 16:33
Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı seçmenin 5 yolu

Hiç kuşkusuz anne olmak bu dünyadaki en güzel duygu. Minik yavrunuz dünyaya geldikten sonra onun gelişimi konusunda her şeyi fazlasıyla önemsemeye başlıyorsunuz. Bebeklerinizin kıyafetlerini yıkayacağınız deterjandan ek gıdaya geçişte nelerin yenilip yenilmeyeceği konusunda en ince ayrıntıyı araştırıyorsunuz. Eski usul, kulaktan dolma bilgilere gönlü ısınmayan annelerin en büyük kaygılarından biri de bebeklerine alacakları ayakkabılar. Çünkü tercih edilen ayakkabı, minicik yavrunun ayak gelişimi için son derece kıymetli.

 

İşte doğru ilk adım ayakkabısı seçmenin yolları;

 

1.Doğru zamanın tespiti

Emekleme aşamasından halk arasında ‘tay tay’ olarak adlandırılan döneme adım atıldığında artık ayakkabı almak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. “İlk adımlar evde atılıyor, aceleye ne gerek var” şeklinde düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Evde yalın ayak ya da çorapla adım atan minikler, dışarı çıktıklarında da yürüme çalışması yapmak isteyecek ve onları bu konuda zapt etmek son derece zor. Tecrübe ile sabit…

 

2.Ayağına tam oturmalı

Çocuğunuzun ilk adım ayakkabısı ayağına tam oturmalı. Ayakkabı ne çok büyük ne de çok küçük olmalı. Bu nedenle marka ve modele değil yavrunuzun ayağına ayakkabının oturup oturmadığına dikkat etmelisiniz.  

 

3. Bağcıklı ayakkabılardan uzak durun

Piyasada bulunan onlarca çeşit ilk adım ayakkabısı arasından tercihinizi mutlaka cırtlı olanlardan yana yapmanızda fayda var. Bağcıklı ayakkabılar hem bebeğiniz hem de sizin için çile olabilir.

 

4. Tabanına dikkat edilmeli

Çocuk ‘düşe kalka’ büyür elbette… Ancak anne yüreği evladına kıyamaz, ona zarar gelmesi en büyük korkusudur. Ne yaparsak yapalım düşecek diye tedbir almaktan vazgeçmemeliyiz. Bu nedenle tercih edilen ayakkabının tabanının kaydırmaz yapıda olması çok kıymetli.

5. Mutlaka hafif olmalı

Yeni yeni yürümeye başlayan bebekler yere sağlam basamaz. Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan çocuklarınız için hafif ayakkabı tercih etmeniz son derece önemli. Çünkü ayakta durmayı henüz tam olarak bilmeyen bir çocuğun ağır bir ayakkabı taşıması beklenemez.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:33
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