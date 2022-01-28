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Gündem Minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Gündem

Minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da işçileri bıraktıktan sonra geri gelen minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 10:05:00 -
Minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaza, bir kamu kurumunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 23 ACJ 395 plakalı minibüs, bahçe içerisinde işçileri bıraktıktan sonra geri geri gelirken, otobüsün arkasında duran Hatun Erenler'e (43) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erenler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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