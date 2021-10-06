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Yerel Minibüsten 543 adet tarihi eser çıktı
Yerel

Minibüsten 543 adet tarihi eser çıktı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, polisler tarafından durdurulan bir minibüste 543 tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 15:47:00 -
Minibüsten 543 adet tarihi eser çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tercan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki polis uygulama noktasında durdurulan R.Ş.'nin kullandığı minibüste arama yapan ekipler, 444 sikke, 23 yüzük, 61 obje, 10 ok ucu, birer bilezik, halka, küçük hac, hayvan figürlü heykel ve kılıçtan oluşan 543 tarihi eser ele geçirdi.

"Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserlere ise polislerce el konuldu.

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