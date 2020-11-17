Minibüsçülerin 3 dakika kavgası kanlı bitti
İstanbul Bağcılar’da, Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., Alibeyköy'den seferine başlayıp, İSTOÇ son durağa geldi.
Yaklaşık üç dakika sonra arkadaşı olan Orhan İçsezgi de gelip sıraya girdi. Gökhan E., arkadaşı Orhan İçsezgi ile sıraya erken girmesi nedeniyle minibüs içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Gökhan E. yanından bulunan bıçakla arkadaşı Orhan İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı. Gökhan E. minibüsüne binerek olay yerinden kaçarken Orhan İçsezgi'nin kan kaybettiğini gören çevredeki bir vatandaş yaranın üstünü kapatıp bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan İçsezgi hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücü Gökhan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.