  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Muş’ta minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:36:36 -
Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Muş’ta minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi mevkiinde meydana geldi. Minibüsün tıra arkadan çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı