  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:07:00 -
Minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var

Siirt’in Eruh ilçesi Bingöl köyü mevkiinde, Sabri K. (53) yönetimindeki 06 BY 6524 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Sabri K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı