Minibüs nehre uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün gece saatlerinde Erizcan'ın Kemaliye girişindeki Şırzi Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.