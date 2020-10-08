  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mini pizza nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mini pizza nasıl yapılır?

En lezzetli mini pizza tarifi | Beslenme çantası için tarifi arayışına giren anneler mini pizzanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, kolay mini pizza nasıl yapılır? En lezzetli pizza tarifi | Kolay pizza tarifi | Mini pizza hamuru nasıl yapılır? | Pizza hamuru tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:14:00 -
Mini pizza nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarına, beş çaylarına, beslenme çantalarına yakışan mini pizzaları evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Bu leziz minik atıştırmalıklar için doğru hamuru tutturursanız; artık pizza uzmanı olabilirsiniz. Peki, pizza hamuru nasıl yapılır?

Mini pizza tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket yaş maya
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ
  • Yaklaşık 7 su bardağı un

Mini pizza nasıl yapılır?

1 paket yaş maya ile sıcak suyu bir karıştırma kasesine alın.

15 dakika kadar maya ile suyu dinlendirin.

Karışıma ılık süt ve şekeri ekleyin.

Şeker eriyince karışıma tuz ve yağı ekleyin.

Unu azar azar ekleyip yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Ardından hamurun üzerini örtün ve yaklaşık bir saat dinlendirin.

Bir saatin sonunda hamuru bezele bölün ve merdaneyle arzu ettiğiniz boyutlarda pizzayı açın.

Hamurları yağlı kağıt serili tepsilere dizin.

Hamurların üzerini kapatın ve 40 dakika kadar mayalanmama bırakın.

Sonrasında arzu ettiğiniz pizza malzemeleriyle pizzanızı süsleyip önceden ısıtılmış fırına sürün.

Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Dünya

Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yar..
Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!
Dünya

Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!

Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı teklifi reddettiği ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay