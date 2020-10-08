Mini pizza nasıl yapılır?
En lezzetli mini pizza tarifi | Beslenme çantası için tarifi arayışına giren anneler mini pizzanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, kolay mini pizza nasıl yapılır? En lezzetli pizza tarifi | Kolay pizza tarifi | Mini pizza hamuru nasıl yapılır? | Pizza hamuru tarifi.
Kahvaltı sofralarına, beş çaylarına, beslenme çantalarına yakışan mini pizzaları evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Bu leziz minik atıştırmalıklar için doğru hamuru tutturursanız; artık pizza uzmanı olabilirsiniz. Peki, pizza hamuru nasıl yapılır?
Mini pizza tarifi
Malzemeler:
- 1 paket yaş maya
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ
- Yaklaşık 7 su bardağı un
Mini pizza nasıl yapılır?
1 paket yaş maya ile sıcak suyu bir karıştırma kasesine alın.
15 dakika kadar maya ile suyu dinlendirin.
Karışıma ılık süt ve şekeri ekleyin.
Şeker eriyince karışıma tuz ve yağı ekleyin.
Unu azar azar ekleyip yoğurun.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Ardından hamurun üzerini örtün ve yaklaşık bir saat dinlendirin.
Bir saatin sonunda hamuru bezele bölün ve merdaneyle arzu ettiğiniz boyutlarda pizzayı açın.
Hamurları yağlı kağıt serili tepsilere dizin.
Hamurların üzerini kapatın ve 40 dakika kadar mayalanmama bırakın.
Sonrasında arzu ettiğiniz pizza malzemeleriyle pizzanızı süsleyip önceden ısıtılmış fırına sürün.
Afiyet olsun.