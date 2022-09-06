Mini mini birlere okul hediyesi

Mini mini birlerin okul hediyesi Altındağ Belediyesi'nden... Bu yıl Altındağ'da, ilkokul 1'inci sınıfa başlayan binlerce öğrenci, Altındağ Belediyesi'nin hediyeleriyle sevindi. Eğitim ve öğretim hayatına ilk kez adım atan Altındağlı çocuklar, okulların açıldığı ilk gün, sırasında Altındağ Belediyesi'nin hediyelerini buldu. Altındağ Belediyesi ekiplerinin çantaların hazırlanması için arı gibi çalıştığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Tüm çalışmalarımız Altındağlı minik yavrularımızın mutlu olması için… Çünkü biz en çok çocukların belediyesiyiz.” dedi.

“Miniklerin yüzü güldü”

Altındağ Belediyesi'nin kırtasiye desteğinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzleri güldürdüğünü belirten Başkan Balcı “Çantalarımızın içlerine, okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesini koyduk. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte okul sıralarına kondu. Yani minikler okulun ilk günü güzel bir sürprizle karşılandı. Böylece hem ailelerimize ekonomik anlamda biraz destek olduk, hem de miniklerimizin yüzünü güldürdük. Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler..." diye konuştu. Başkan Balcı “Yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.