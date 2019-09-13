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Mine Kırıkkanat'tan küstah paylaşım! Diyarbakır'a giden bakanımıza terbiyesiz sözler

Azılı kemalist, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Diyarbakır'da terör mağduru aileleri ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili küstah bir paylaşım yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:08
Mine Kırıkkanat'tan küstah paylaşım! Diyarbakır'a giden bakanımıza terbiyesiz sözler

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Diyarbakır'daki aileleri ziyaret eden bakanın dış görünüşüyle dalga geçti.

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat dün sosyal medya üzerinden utanç verici bir paylaşım yaptı.

Diyarbakır annelerini dün ziyarete giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un HDP il başkanlığı önündeki bir fotoğrafına yorum yapan Kırıkkanat, Bakan Selçuk’a ”Sığamayan, bakan” ifadesini kullandı.

Bakanın dış görünüşü üzerinden yaptığı paylaşıma vatandaşlardan tepki gelmesine rağmen, hiçbirisini dikkate almayan Kırıkkanat, bu kez terbiye sınırlarını aşan ikinci bir paylaşım yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:08
  1. Diyarbakır
  2. Mine Kırıkkanat

YORUM YAZ

  • Çetin ALTTAN ve diğerleriÇetin ALTTAN ve diğerleri1 dk önce
    Azılı alkolik,düşüncesizce kusmuş.
  • Ömer Ömer 15 dk önce
    Tam terbiye yoksunu ilk önce aynada kendi yüzüne baksın
  • HarunHarun17 dk önce
    Kırıkkanat gibi seviyesizleri adalet görmüyor ne yazık Terör seviciligini bir müslüman yapsa burnundan getirirsiniz

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