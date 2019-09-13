Mine Kırıkkanat'tan küstah paylaşım! Diyarbakır'a giden bakanımıza terbiyesiz sözler
Azılı kemalist, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Diyarbakır'da terör mağduru aileleri ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili küstah bir paylaşım yaptı.13 Eylül 2019 Cuma 16:08
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Diyarbakır'daki aileleri ziyaret eden bakanın dış görünüşüyle dalga geçti.
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat dün sosyal medya üzerinden utanç verici bir paylaşım yaptı.
Diyarbakır annelerini dün ziyarete giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un HDP il başkanlığı önündeki bir fotoğrafına yorum yapan Kırıkkanat, Bakan Selçuk’a ”Sığamayan, bakan” ifadesini kullandı.
Bakanın dış görünüşü üzerinden yaptığı paylaşıma vatandaşlardan tepki gelmesine rağmen, hiçbirisini dikkate almayan Kırıkkanat, bu kez terbiye sınırlarını aşan ikinci bir paylaşım yaptı.
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