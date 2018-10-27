Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”

yeniakit.com.tr CHP’nin kanalı Halk TV’ye çıkan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, küstah sözlerle AK Parti ve Müslümanlara saldırdı.

“Bizi mağdur ediyorsunuz”

Türkiye’de özgürlük olmadığını, hükümetin kendilerine baskı ve sansür uyguladığını savunan Kırıkkanat, “Çocuklarımızı işe almıyorsunuz, kendi aralarınızda dağıtıyorsunuz, Atatürk’ümüze dil uzatıyorsunuz, ismini değiştiriyorsunuz, bizi istediğimiz gibi özgürce yaşamaya bırakmıyorsunuz, gazeteciliğimizi sansürlüyorsunuz, hapse atıyorsunuz.

“Sizi mağdur edeceğiz”

Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek.

“Men dakka dukka”

Ne diyor sayın cumhurbaşkanı? Men dakka dukka. O havaalanının ismi değişir.” ifadelerini kullanarak Müslümanları açıkça tehdit etti.

Mağdur ettiklerini itiraf etti

Ayarsız sözlerini sürdürürken Kırıkkanat, geçmişte CHP zihniyetinin Müslümanları mağdur ettiğini itiraf etti. Kırıkkanat şunları söyledi:

“Kendileri nelerden şikayet ediyorlardı? ‘Efendim, bizim dinimizi yaşamamızı engellediler, camilerimizi ahıra çevirdiler, dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula almadılar. Amerikalara göndermek zorunda kaldık.’ Böyle demiyorlar mı? Dinlerini yaşatmamışız, camileri kapatmışlar, efendim bazı camileri ahır yapmışız, çocukların okumasına mani olmuşuz, böylece milyarlar harcayıp Harvard’a falan göndermişler. Ağlıyorlar ondan sonra ‘Bizi mağdur ettiler’ E şimdi de siz bizi mağdur ediyorsunuz. Şimdi de siz Atatürk’e küfrediyorsunuz. Şimdi de siz Atatürk’ün ismi üzerinden politika yapıyorsunuz.”

Kırıkkanat, “Şimdi de siz mağdur ediyorsunuz” diyerek, geçmişte mütedeyyinleri mağdur ettiklerini itiraf etmiş oldu.

Tuhaf sesler çıkardı

Kırıkkanat’ın sözlerini sürdürürken, özellikle geçmişte Müslümanlara yönelik yapılan dışlamaları anlatırken çıkardığı ilginç sesler dikkat çekti.