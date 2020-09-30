Mine Kırıkkanat’a anladığı dilden cevap! ‘Nesli tükenmiş, kokoş kemalist rahibe seni”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bilime ve sanata yön veren atalarımızla ilgili yaptığı konuşmasıyla gündeme geldi. Müslüman bilim insanlarının matematiğe, mühendisliğe yaptığı katkıları anlatan Ahmet Hamdi Çamlı, bu icatlar olmasa bugün Avrupa ülkelerinin bilim üretebilecek durumda olmadığını vurguladı.

Ahmet Hamdi Çamlı’nın sözleri, İslam karşıtı laikçi kesimi rahatsız etti. Cumhuriyet’in Türk – İslam düşmanı ve batı aşığı yazarı Mine G. Kırıkkanat, AK Partili Çamlı’nın sözlerini paylaşarak tepki çeken ifadeler kullandı. Alenen ecdadımıza saldıran Kırıkkanat, “Hay dedene de sana da!” diye yazdı.

Anladığı dilden cevap

Ahmet Hamdi Çamlı ise, Mine Kırıkkanat’a anladığı dilden cevap verdi. Twitter’da Kırıkkanat’ın hakaret içerikli mesajını alıntılayan Çamlı, “Nesli tükenmiş, Kokoş kemalist rahibe seni..” diye yazdı.