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Aktüel Minderin "altın adamı" Reşit Karabacak, Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı
Aktüel

Minderin "altın adamı" Reşit Karabacak, Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:35:50 -
Minderin "altın adamı" Reşit Karabacak, Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı.

Minderin "altın adamı" olarak hafızalara yer edinen Reşit Karabacak için Dikkaldırım Mihraplı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasetçiler, il protokolü, spor camiasından önemli isimler ve Reşit Karabacak'ın akrabaları saf tuttu.

Namazın ardından Karabacak'ın naaşı, defnedileceği Derekızık Mahallesi Mezarlığı'na götürülmek üzere katılımcıların omzunda cenaze aracına taşındı.


- Hamza Yerlikaya: "Sözün bittiği yer"


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, cenaze namazının ardından basın mensuplarına, üzgün olduğunu dile getirdi.

Önemli bir değeri kaybettiklerini belirten Yerlikaya, "Başımız sağ olsun. Reşit hocamız ülkemize büyük hizmetler verdi. Bayrağımızı göndere çekti, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Allah rahmet eylesin, iyi insandı. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimize komşu olsun. Sözün bittiği yer." ifadelerini kullandı.


- Reşit Karabacak


Türk güreşinin önemli isimlerinden Reşit Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin iftihar kaynağı oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan 66 yaşındaki Karabacak, Bursa Şehir Hastanesinde vefat etti.

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