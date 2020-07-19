Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması 2020
Mimarlık fakültesi puanı 2020 | Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonunda öğrenciler okul puanlarını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu bölüm ve okulun taban puanlarını internette inceliyor. Mimar olmak isteyenler “Mimarlık fakültesi taban puanları” , “2020 mimarlık taban puanları” , “Hangi üniversitelerde mimarlık fakültesi var?” konularını araştırıyor.
Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar hayallerini kurduğu bölüm ve okulların taban puan ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması 2020
Mimarlık fakültesine gitmek isteyen öğrenciler internette taban puanlarını merak ediyor. İşte, mimarlık fakültesi puanları: