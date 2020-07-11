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Gündem

Mimarlar Odası'ndan skandal Ayasofya açıklaması! Rahatsız oldular

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak camii olarak ibadete açılması kararı Mimarlar Odası'nı rahatsız etti. Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamada, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasının Mustafa Kemal'in imzasının reddinin anlamına geldiğini savunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:29:00 -
Mimarlar Odası'ndan skandal Ayasofya açıklaması! Rahatsız oldular

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ayasofya'nın Danıştay kararıyla müze statüsünden çıkarılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Ayasofya'nın cami olmasının yanlış olduğu savunuldu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İktidarın Cumhuriyetle hesaplaşması devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin bakanlar kurulunun kararıyla 24 Kasım 1934 yılında müze olarak kullanıma açılan, 1985 yılından bu yana UNESCO dünya miras listesinde olan Ayasofya'nın müze statüsünün ortadan kaldırılması Atatürk'ün imzasının, Cumhuriyet modernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi anlamındadır.

İnançların siyasete alet edilmediği, laik demokratik bir Türkiye için, Cumhuriyet değerlerini korumaya, Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün şartlı bağışına, vasiyetine ve hukuka aykırı inşa edilen 'kaçak saray'a karşı mücadeleye devam edeceğiz."

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