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Aktüel

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Kurban Bayramı'na hazır

Türk-İslam mimarisinin ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camisi, Kurban Bayramı için hazırlandı - Edirne Müftü Vekili Okuş: - "Salgınla mücadele önemli ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sene bayramlaşmamızı gönül selamıyla yapalım"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:11:10 -
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Kurban Bayramı'na hazır

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Kurban Bayramı için hazırlandı.

Türk-İslam mimarisinin ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Camisi'nin içi, avlusu ve bahçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi, detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde de düzenlemeler yapıldı.

Bayram sabahı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak camide bayram namazını kılabilecek.

- "Bayramlaşmamızı gönül selamıyla yapalım"

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, AA muhabirine, tüm dünyanın uzun süren bir salgın döneminden geçtiğini söyledi.

Normalleşmeye rağmen salgına karşı tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Okuş, "Bizler de bu kapsamda birtakım tedbirler almak zorundayız. Kurban Bayramı günü camimizde sosyal mesafeye uygun bir şekilde cemaatimiz içeri alınacak. Dezenfekte yapılacak, tüm cemaatimiz maskeli şekilde gelecek." dedi.

Caminin sık sık dezenfekte edildiğini anlatan Okuş, şunları kaydetti:

"Farklı bir dönem yaşıyoruz artık bundan sonra kucaklaşarak, el sıkarak değil gönül selamıyla birbirimizi selamlayacağız, bayramlaşacağız. Hatta bayramlarda sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Misafirliğe gittiğimizde özellikle dikkatli olmalıyız. Sevdiklerimizi ziyaret etmeliyiz ama telefonla onları arayarak veyahut uzaktan selamlayarak bayramını kutlarsak daha da güzel olur. Salgınla mücadele önemli ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sene bayramlaşmamızı gönül selamıyla yapalım."


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