Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2020 Güzel Sanatlar başarı sıralamaları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sıralama. ÖSYM, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada İnönü Üniversitesi olacak olan öğrenciler İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi başarı sırası : 585502 En küçük taban puan : 276,94617

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Restorasyon başarı sırası : 268339 En küçük taban puan : 327,36528

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji başarı sırası 319899 taban puanları 281,26201

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe başarı sırası 285781 taban puanları 288,20850

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik başarı sırası 304103 taban puanları 259,51087

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik başarı sırası 279610 taban puanları 266,30121

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik başarı sırası 184352 taban puanları 302,25782

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi başarı sırası 50189 taban puanları 366,68530

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji başarı sırası 171027 taban puanları 318,92232

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih başarı sırası 36852 taban puanı 375,97937

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı başarı sırası 36659 taban puanı 376,13009

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon başarı sırası 4499 taban puanı 427,48460

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık başarı sırası 78639 taban puanı 383,08170

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık başarı sırası 40124 taban puanı 434,16158

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama başarı sırası 169608 taban puanı 309,86011

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