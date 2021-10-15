Mimar olacağına, çoban olsaydın Esin! "Köprü yapmak için lastik tekerlekli araçlar özendiriliyor"

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Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, mezhepçi paçavra Birgün'e konuşarak AK Parti hükümetini ve icraatlerini hedef aldı.

Verdiği röportajlarda viyadükler ve şehir hastanelerinden rahatsız olduğunu dile getiren Köymen, "Bir kabus içindeyiz" dedi ve "Köylerde koca koca viyadükler yaptılar", "İstanbul’da en güzel kıyı şeritleri hep otopark alanları olarak kaldı", "Tüm ülke şantiye alanına dönüştürüldü", "Şehir hastanelerinin yıkılması gerekiyor", "Kanal İstanbul projesi kesinlikle iptal edilmeli.Ne kadarı yapılırsa yapılsın yıkılıp eski haline getirilmeli." gibi skandal ifadeler kullandı.

"Şehir hastaneleri yıkılsın"

Şehir hastanelerinin yıkılmasını isteyen Köymen, “Şehir Hastaneneleri” diye kamusal araziler üzerinde yaptıkları o beş yıldızlı hotel niteliğinde olan ancak belli bir gelir grubunun hizmet alabildiği Şehir Hastaneleri’nin kamusallaştırılması gerekiyor ya da yıkılması gerekiyor." diye konuştu.

"Ne kadarı yapılırsa yapılsın yıkılıp eski haline getirilsin"

Kanal İstanbul'a da dil uzatan Köymen, "Kanal İstanbul projesi kesinlikle iptal edilmeli. Ne kadarı yapılırsa yapılsın yıkılıp eski haline getirilmeli" dedi.

Viyadükleri de kafaya taktı

Türkiye'nin dağlık alanlarındaki yolları önemli ölçüde kısaltan viyadüklere de kafayı takan Köymen, "“Yeşil Yol projesiyle yaylaları birbirine bağlayacağız, turizmi teşvik edeceğiz” dediler. Teşvik ederken bütün yaylaları, mera alanlarını yapılaşmaya açtılar. Yolları kısaltacağım diye köylerde koca koca viyadükler yaptılar." ifadelerini kullandı.

"En güzel kıyı şeritler otopark"

İstanbul'un kıyı şeritlerine otoparklar yapıldığını söyleyen Köymen, "Bakın İstanbul’da en güzel kıyı şeritleri hep otopark alanları olarak kalmıştır" diye konuştu.

"Köprü yapmak için lastik tekerleklik araçlar özendiriliyor"

Akla ziyan ifadeler kullanan Köymen, 1970'lerde İstanbul'un iki yakasını birleştiren köprülere karşı çıktıklarını da utanmadan beyan etti. Köprünün yapılmasına rağmen ulaşım sıkıntısının bitmediğini sözlerine ekleyen Köymen, AK Parti iktidarı da dahil sağ iktidarların lastik tekerlekli araçları köprü yapma bahanesi için teşvik ettiğini iddia ederek "Sağ iktidarlar tarafından geçmişten bu yana lastik tekerlekli araçlar özendirilmiştir. Bu anlayış yeni yapılacak köprüler için de bahane olmuştur. 1970’lerde ilk köprü tartışmalarını hatırlayın." ifadelerini kullandı.

Viyadük ve lüks aracın olmadan köyüne nasıl gideceksin Esin!

Köymen'in sözleri pes dedirtirken halk arasında yaygın olarak kullanılan "Bu kadar cahillik ancak okumakla olur" ifadesini akıllara getirdi. Koca koca viyadükler yapılmasa, Esin Köymen'in lüks aracıyla köyüne nasıl döneceği ise merak konusu oldu.