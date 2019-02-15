0553 313 94 23

Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları ve deniz tutkunları yarın Tuzla’da buluşacak.

15 Şubat 2019 Cuma 17:10
Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları ve deniz tutkunları yarın Tuzla’da buluşacak. Hem karada hem denizde gerçekleştirilecek fuarda, 50 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişen 200’den fazla tekne sergilenmesi bekleniyor.



Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları ve deniz tutkunları yarın Tuzla’da buluşacak. Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16-25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuar, dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da gerçekleştirilecek. Ayrıca fuarda 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200’den fazla tekne sergileneceği bildirildi.



Teknelerin yüzde yüz yerli üretimi olduğunu ifade eden Organizasyon Fuar Satış Müdürü İlhan Turan, "Teknelerimiz yüzde yüz yerli üretimidir. Ağaçları özel olarak Afrika’dan getirtilmektedir. El işçiliği ile yapılır. Tuzla bölgesinde yapılan teknelerimizin fiyatları ise, 25 bin 250 bin euro arasında değişkenlik gösterir" dedi.



18 aylık kısa bir sürede tamamen Türk tersanesinde inşa edildi


Fuarın en pahallı yatı olan Serenity ile ilgili bilgi veren Gemi Kaptanı Osman Karakoç, "Teknemiz, 2017 yılında Tuzla’da inşa edildi. Tekne 18 aylık kısa bir sürede tamamen Türk tersanesinde inşa edildi. Malzemenin çoğuTürk yapımı, bazı elektronik uluslararası sistemler kullanabiliyoruz. 32 metre boyunda bir tekne, toplamda beş kabinimiz var; on tane misafir ağırlayabiliyoruz, yedi personel görev yapıyor. Yaklaşık 300 gross tonluk bir tekne 250 ton ağırlığa sahip, 3600 deniz mili menzile sahip okyanus geçebiliyor. Yaklaşık ederi 8 milyon euro (50 milyon TL)" açıklamalarında bulundu.



Tekne firması yetkilisi ve tasarımcısı Kerem Tuncer tekneleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Teknelerimiz 5.80’den başlayıp 18 metreye kadar çıkan bir linemiz var. Bunun içinde üretimlerimiz arasında bir şişme bot var. Teknelerin fiyatları yaklaşık 39 bin eurodan başlayıp 1 milyon euroya kadar çıkıyor; boyuna ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Üretim zamanlarımız yaklaşık minimum 2- 2,5 ayda, en büyük boyda yaklaşık 8-8,5 ay içerisinde teslim edebiliyoruz. Bütün üretimimiz kendi bünyemizde; kromcumuz, marangozumuz, fibercimiz .Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Bu 30 kişi ile senede 20 tane tekne üretebiliyoruz".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:10
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    1. İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    2. Bursa’da ucuz sebze satışı başladı,..
    3. İmamoğlu'dan anket açıklaması: Oranlar..
    4. Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü
    5. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik..
    6. Eskişehirspor çıkışını sürdürmek..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Cumhur İttifakının adayları bir araya..
    9. Köpeği sürükleyen zanlı serbest..
    10. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    11. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    12. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    13. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    14. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    15. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    16. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    17. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    18. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    19. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    20. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    21. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    22. Silah kaçakçıları tutuklandı
    23. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    24. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    25. New York borsası yükselişle açıldı
    26. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    28. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    29. AK Parti'nin Bursa mitingi
    30. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!