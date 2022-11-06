Milyonluk rant kavgasında yeni perde! Ekrem'den firari Burak'ın annesine zabıta..

Yeniakit.com.tr

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eylül ayından beri kendisine yer vermeyen Sözcü gazetesinin firari sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdi.

İmamoğlu'nun, hakkındaki imar haberlerinin ardından İBB zabıtalarını firari Akbay'ın annesinin evine gönderip, "Hakkınızda ihbar var" dedirterek, eve baskın düzenlediği T 24 tarafından doğrulandı.

Bir süredir devam eden gerilimi doğrulayan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın, kendisine sorulan İmamoğlu sorusuna, şu cevabı vererek zabıta baskınına dikkat çektiği belirtildi:

İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz. Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler.