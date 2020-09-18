Milyonluk araçta karpuzdan sonra ceviz satışı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi ultra lüks otomobilinin bagajında 5 TL'ye karpuz satmış, bu olay büyük yankı uyandırmıştı. Lüks araçta karpuz satışı sonrası başkent Ankara'da da benzer bir olay yaşandı.

Ceviz sattı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunduğu belirtilen Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, yeni açtığı dükkanına dikkat çekmek için piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında ceviz satmaya başladı. Cevizin kilosu 30 TL'den satılırken, cevizden çok lüks araç ilgi gördü. çok sayıda vatandaş, bagajı ceviz dolu lüks araçla fotoğraf çektirdi.