Milyonların sesi oldular! Aleyna Tilki'ye büyük şok: Burada görmek istemiyoruz

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Savaş alanında yenilemeyen ve esir alınamayan milletimize yönelik 5. kol faaliyetleriyle içten çökertilmeye çalışıyor.

Sanat adı altında Müslüman Türk milletine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sözde şarkıcılar eliyle yürütülüyor.

Bu kapsamda şarkıcı ve oyuncu maskesi takan bazı ünlülere yönelik tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

Ahlaksızlığa karşı tepkilerini yükselten vatandaşların duyarlı adımları sayesinde skandal konserlerin önüne geçiliyor.

Aleyna Tilki konserine sert tepki

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenecek Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alması planlanan Aleyna Tilki konserine vatandaşlardan sert tepki geldi.

Ahlaksız konsere iptal çağrısı

Sosyal medyada vatandaşların ve birçok sivil toplum kuruluşunun da tepki gösterdiği konsere, iptal çağrısı geldi.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi tarafından da konuyla ilgili açıklama yapılarak ahlaksızlığın önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

"Dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları görmek istemiyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanar, vatandaşların tercümanı olarak şu ifadeleri kullandı:

“Aleyna Tilki, Osmancık’ta konser verecekmiş… Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz.”