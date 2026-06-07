Milyonların kilitlendiği tarihi sarı-lacivertli düelloda nefesler tutuldu! Fenerbahçe'de yeni liderin kim olacağı bugün resmen ilan ediliyor!

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin hemen yanı başındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan dev sandıklarda, binlerce kongre üyesi oylarını kullanmak üzere adeta akın etti. Kulübün efsanevi başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertli camianın güçlü ismi Hakan Safi'nin kozlarını paylaştığı bu dev seçim, sadece Fenerbahçelilerin değil tüm Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Sandıklar Kapanıyor: Yeni Başkan Akşam Saatlerinde Kürsüye Çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni liderini belirleyecek olan tarihi oy verme işlemi sabah saat 10.00 itibarıyla başladı ve tüzük gereği saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla son bulacak. Toplam 45 sandıkta 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu bu dev organizasyonda, saat 17.00'den itibaren oyların toplu olarak sayılmasına geçilecek. Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun liderliğinde yapılacak titiz sayım işlemlerinin ardından, resmi sonuçların ve Fenerbahçe'nin yeni başkanının bu akşam saat 18.00 ile 19.30 arasında resmen açıklanması bekleniyor. Sonuçların netleşmesiyle birlikte kazanan adayın yönetim kuruluyla birlikte kürsüye çıkarak tarihi bir zafer ve teşekkür konuşması yapacağı öğrenildi.