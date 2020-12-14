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Ekonomi Milyonların gözü bu haberdeydi... Erdoğan devreye girdi! Bakanlara talimatı verdi
Ekonomi

Milyonların gözü bu haberdeydi... Erdoğan devreye girdi! Bakanlara talimatı verdi

Çiftçilerin, kredi borcu yeniden yapılandırılması talebi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlara talimat verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 07:49:00 - 2020-12-14 07:53:52

Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerin geri ödemeleri konusunda yaşanan sıkıntılar gideriliyor. Uzun süredir, bunların yeniden yapılandırılması tartışılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine iletilen bu taleplerden sonra, ilgili bakanlara talimat verdiği belirtildi.

Çiftçi borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması konusundaki talepler, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenleme sırasında gündeme gelmiş, ancak bu borçlar kapsam dışında tutulmuştu. AK Parti’nin son MKYK toplantısında bazı milletvekilleri çiftçi borçları ile ilgili tartışmaları gündeme getirerek, buna yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda hazırlanan bir rapor da Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da "Çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemektedir. Bunun için borçların yapılandırılarak, uzun vadeye yayılması önem arz etmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Kendisine iletilen bu bilgilerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları yaklaşık 5 milyar liralık kredi borcu ile Ziraat Bankasına olan borçların yeniden yapılandırılması için talimat verdiği öğrenildi. Çiftçilerin bağlı olduğu ziraat odaları tarafından da geçtiğimiz günlerde; çiftçinin biriken borçlarının faizsiz yapılandırılması, süt hayvanlarının kesime gitmesinin önlenmesi, besicilerin maliyet ve pazarlama problemleri konusunda, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı’na mektup gönderilmişti. Milletvekilleri ve STK’ların girişimlerden sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlattı. Esnaf ve çiftçilere yönelik atılacak adımların bugünkü kabine toplantısından sonra açıklanması bekleniyor.

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Yorumlar

meleknur

MİLLET ÇARŞIDA PAZAR DA ZATEN İÇ İÇE, DÜĞÜNLER VE KIZ İSTEMELDE AYNI ŞEKİLDE MESAFE VE KURALLARA UYULARAK YAPILMASI ÖNEMLİ BUNLARA YASAK GETİRMEYİN. ZATEN MİLLET BİR ARAYA GELİNCE DE NASIL DURMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR. CEZA NİYE KESİLİR
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meleknur

GEÇEN GÜN BURSA DA BİR DÜĞÜNE KESİLEN CEZAYI ÇOK ÜZÜCÜ BULDUM. HEM SALON BÜYÜK HEM DE KURALLARA UYULMUŞ. CEZA NEDİR! BU HAYIRLI İŞLERİN ÖNÜNÜ AÇIN CEZAYI KALDIRIN. KURALLARA RİAYET ETMEYENLERE CEZA VERİN. ANCAK BEKLEYİN KIZ İSTEMEYİN DÜĞÜN YAPMAYIN, NİŞAN YAPMAYIN NEDEMEK? HERKESİNİ YAZ İŞİ BİTİNCE HAYIRLI İŞLERİNİDE KIŞIN YAPMAK İSTİYORLAR YASAK NEDİR? KURAL VARDIR UYULUR BİTTİ! BUNA Bİ EL AT BIRAKIN YASAĞI VE CEZAYI! CEZA NEDİR !!!!! İVEDİLİKLE AÇIN GENÇLERİN ÖNÜ 3 SAAT OLACAKTIDA BİR SAAT OLSUN EĞLENCESİZ OLSUN AMA OLSUN
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