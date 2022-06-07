Milyonların cebi bayram edecek! O isim, büyük müjdeyi verdi

Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, emekli ve memurların temmuzda alacakları maaş artışı ile ilgili ipuçlarının gelmeye devam ettiğini belirterek, "5 aylık enflasyon sonrası artış oranının yüzde 40’ı bulması bekleniyor" dedi. Erdem, buna ilaveten ek artışların da söz konusu olacağını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Özellikle emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarını enflasyon belirliyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35.4 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artışı yüzde 35.64 olurken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme artışı da 5 aylık yüzde 35,14 oldu. 6 aylık enflasyon için yapılan anket ve tahminlerden yaptığımız hesaplamalara göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 39,17 oranları ortaya çıkıyor.

OCAK AYINDAKİ UYGULAMA GİBİ

Emeklilere ve memurlara yapılacak enflasyon artışlarının dışında Ocak ayında olduğu gibi bir ek artış da söz konusu olabilecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. Ardından yapılan bir düzenleme ile de memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme artışı olan yüzde 5 oranına 2.5 puanlık ekleme yapılmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin özellikle taban maaşlarla ilgili artış olacağını açıklamış hatta 13 milyar liralık bir yıllık artış maliyetinden bahsetmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu yaptığı açıklamada "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" demişti.

SEYYANEN ZAM İÇİN KARAR VERİLECEK

Bu gelişmeler ışığında Temmuz ayında da 2500 TL olan taban maaşın yükseltilmesi söz konusu olabilecek. 13 milyar TL'lik yıllık maliyetten yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre ise burada rakamın 3500-4000 TL olması bekleniyor. Bunun dışında yüzde 7 olan toplu sözleşme artışının da yükseltilmesi, seyyanen zam formülünün ortaya çıkartılması da gündemde.

Bu artışlara 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra karar verilecek. Böylece yapılacak değerlendirme sonunda ek refah artışının boyutu ve şekli de ortaya çıkacak. Bu artışların yapılabilmesi için Meclis'ten yasa çıkartılması da gerekiyor. Yasa çıktıktan sonra ek zam farkları da emeklilerin ve memurların maaşlarına ayrıca yatırılıyor.

SÖZLEŞMELİLER VE EYT'LİLER

Memurların 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler Toplu Sözleşme metninin 52. maddesinde belirtilen sözleşmelilerin statü değişiklikleriyle ilgili çalışmaya çevrildi.

Kamuda 4b'li olarak bilinen sözleşmelilere kadrolu haklarının verilmesi için çalışma yapılacak.

Burada yine sendikalarla birlikte çalışmalar yürütülecek. Özellikle mazerete dayalı yer değiştirme tayin, görevde yükselme gibi konular öne çıkıyor. Bu konularda kadrolu yani 4A'lı memurlar ile sözleşmeliler arasında farklar bulunuyor. Özellikle eş durumundan tayin olmadığı için aileler farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalıyor. Sözleşmeliler için de çalışmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Bu arada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili de açıklamalar yapılmıştı. Bu konuda da çalışma takviminin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bu konuda da hem yol haritasının belirlenmesi hem de nasıl bir çalışma yapılacağı ortaya çıkmış olacak.

ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Bu arada Başkan Erdoğan'ın ücretliler ile ilgili açıklamaları 'asgari ücrete ara zam yapılır mı?' sorusunu da gündeme getirdi. Bu konuda henüz bir net açıklama yapılmadı. Ancak tüm kesimlerin gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar beklentileri de artırdı. Asgari ücrete ara zam yapılabilmesi için yasal değişiklik gerekiyor.

Böylece yılda bir kez toplanan asgari ücret komisyonunun ara zam için toplanması gündeme gelebilecek. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi sendikaları ve işveren sendikaları yer alıyor. Kamuda burada hakem rolüyle bulunuyor. Artış olması durumunda prim desteği gündeme gelebilecek. Ya da burada yıllık enflasyon baz alınarak bir formül üretilebilecek."