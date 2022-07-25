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Ekonomi Milyonların beklediği maaş farkı müjdesi geldi
Ekonomi

Milyonların beklediği maaş farkı müjdesi geldi

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının 28 Temmuz’da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:24:00 -
Milyonların beklediği maaş farkı müjdesi geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, “5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir” denildi.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında; Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı gerçekleştirildi.
Toplam fark ödemesi tutarı ise 6 milyar 447 milyon 227 bin 858,02 TL oldu.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanıldığı belirtildi.

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Yorumlar

Okur

Biraz erken oldu 3 gün daha bekleyip Ağustos ayı ile birlikte verilebilirdi. Bu demektir ki Hazinede para bitmiş. Emeklinin 3 kuruş mass farkını bile neredeyse bir ayda ödeyebiliyor. Allah yardımcımız olsun

Cino

Size yazıklar olsun her maaş zammında emekli memura ayni şeyi reva görüyorsunuz. Maaş zammı 28 gün sonra verilir mi. Görevdeki memurlar sanki az maaş alıyormuş gibi maaş aldıklarının ertesi günü farkları yatıyor. 
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