Milyonların beklediği haber geldi! Asgari ücrette flaş gelişme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı. Bakan Bilgin asgari ücret takvimine ilişkin ise, 'Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı. Bakan Bilgin asgari ücret takvimine ilişkin ise, 'Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı.
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