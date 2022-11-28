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Ekonomi Milyonların beklediği haber geldi! Asgari ücrette flaş gelişme
Ekonomi

Milyonların beklediği haber geldi! Asgari ücrette flaş gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı. Bakan Bilgin asgari ücret takvimine ilişkin ise, 'Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 21:05:00 - 2022-11-28 21:08:09
Milyonların beklediği haber geldi! Asgari ücrette flaş gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı. Bakan Bilgin asgari ücret takvimine ilişkin ise, 'Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

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