Milyonları sevindiren haber! 0850 kabusu bitiyor

0850 numaralı hatlar bazı durumlarda işi tacize vardıran aramalar gerçekleştiriyor. Vatandaşı bunaltan bu numaralarla ilgili adım atılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.

Düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.

Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.

Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.

TEYİT aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret, aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Bunun ardından tüketicilere "Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bilgilendirme yapılacak.

Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.