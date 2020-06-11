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Ekonomi

Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 40 indirim geliyor!

Ulaştırma Bakanlığı otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında indirim öngören tebliğ hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:51:00 - 2020-06-11 10:22:15
Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 40 indirim geliyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatları da iki katını aşmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı bilet fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşın zorda kalmaması için tebliğ hazırladı.

Söz konusu tebliğ kapsamında otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında düşüş öngörülüyor.

Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayınlandığı gün de yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Düzenleme sonrası bilet fiyatları da salgın öncesine geri dönmüş olacak.

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Yorumlar

son mohikan sevici

OTOBÜS DOLMUŞÇU LOBİCİSİ CEEEAAAPEEEELİİLLERRRR FİYATLAR 8 SENE ÖNCESİNE DÖNDÜ.REİSİM VURDUKÇA VURUYOR ALNI SECDE GÖRMEMİŞ LAĞIM ZİHNİYETİNE
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serdar

en az %/300 zam yapmışlardı,sizde %/30-40 indirirsiniz,sonra yaşasın a.k.p.iktidarı,bizlerde yeriz.
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