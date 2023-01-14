Milyonları ilgilendiriyor! Flaş kıdem tazminatı kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığının "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.

Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Kıdem tazminatı üst tavanı 15 bin 371 TL seviyesindeydi. O dönemde asgari ücret 5 bin 500 TL’ydi. Kıdem tazminatı üst tavanı hesaplaması en yüksek devlet memurunun almış olduğu ödeme tutarına göre bir hesaplamadır.

Memur maaşları yüzde 30’luk bir artış yapıldı. Bu tutarla birlikte kıdem tazminatı merak konusu olmuştu. 19 bin 982 TL’lik tutar işverenin maksimum ödeyeceği kıdem tazminatı tavanıdır.

Yani bir kişi 20 bin TL dahi alıyor olsa işten ayrılırsa 19 bin 982 TL üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacaktır.

10 yıllık bir çalışması varsa 199 bin 820 TL’lik bir kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Bu tutar işverenler nezdinde de olumlu karşılanmış bir tutardır.

Çünkü toplu bir şekilde emeklilikler söz konusudur. EYT kapsamında emekli olacaklar işverene ciddi bir maliyet. Devletimiz bu maliyeti düşünerek işverenlere kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin KGF destekli kredi paketini açıkladı. EYT ödemelerinde yeni kıdem tazminatı tutarı dikkate alınacaktır. Bu noktada işverenlerimiz EYT ile beraber kıdem tazminatı ödemelerini gerçekleştirecektir.”

Kaynak: Milliyet