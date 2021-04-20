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Medya Milyonları ağlatan sahne! Teşkilat dizisine damga vurdu
Medya

Milyonları ağlatan sahne! Teşkilat dizisine damga vurdu

TRT’nin en çok sevilen dizilerden biri haline gelen Teşkilat dizisinin son bölümü çok konuşuldu. Dizide Hulki’nin babası ölünce, Hakkı Dayı’nın teselli ettiği sahne ise milyonları ağlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 10:17:00 - 2021-04-20 10:21:24

Milli İstihbarat destekli Teşkilat dizisi Pazar gecesine damga vurdu. Dizide yaşananlardan sonra Hulki’nin babası hastanede hayatını kaybetti. Eski sağlığına kavuşan Hulki babasının yasını tutarken, onu teselli etmek isteyen Hakkı Dayı’nın hikayesi ise milyonları göz yaşlarına boğdu.

Küçük yaşta babasını kaybeden Hakkı Dayı’nın hayat hikayesini dinleyenler sosyal medyada göz yaşlarını tutamadığını yazdı.

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Yorumlar

süleyman

evet Allah acımızı unutturmasın
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