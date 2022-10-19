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Gündem Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
Gündem

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 20:42:00 - 2022-10-19 20:45:02
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

1Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldı

Ehliyeti yenilemek için gerekli belgeler

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

- Eski ehliyet belgesi
- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
-1 adet biyometrik fotoğraf,
-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi, Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

 

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