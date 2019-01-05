0553 313 94 23

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası memurlara bu ay 3 ayrı zam yansıtılacak.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:54
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

2018 enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memurların aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251.68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için 29.49 lira olarak uygulanıyordu. Bu ay bu tutarlar yükseldi. Eş yardımı 278.69 liraya çıkarken; çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65.30 liraya, 6 yaş üstü için 32.65 liraya ulaştı.  

Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 369.64 lira ödenirken; bu tutar 409.29 liraya yükseldi.  

Toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği en az yüzde 40, engeli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bu aydan itibaren 0-6 yaş arası çocuk için 88.47 lira yerine 97.95 TL, 6 yaş üstü çocuk için 44.24 lira yerine 48.98 TL ödenecek.  

Emekli memura en az 2.379 lira   

Memurlarla birlikte emekli memurların da maaşlarına çifte zam yapılmış oldu. En düşük emekli memur maaşı 2.288 lira olacak. Yüzde 4'lük ek ödemeyle birlikte bu rakam 2.379 liraya yükselecek. Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. 

Sabah

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:54
  1. Memur
  2. emekli memur
  3. Ekonomi haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. Erdoğan, Nihat Zeybekci'ye ilk..
    3. Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma..
    4. Saadet Partisi adaylarını açıkladı
    5. Türkiye'den son 4 ayda 60 bin kişi..
    6. Deveye işkence eden cani, güreşlerden..
    7. Çocuklar sevgiyle boy atar
    8. VGM Bursu sonuçları açıklandı mı?
    9. Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
    10. "Seni polise vereceğim" deyince öldürmüş
    11. AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı
    12. Ordu'da afet bölgesinde inceleme
    13. Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor
    14. Çevredekilerin korna çalmasıyla fark..
    15. Ozan Tufan, Alanyaspor'a imza attı
    16. Bodrum Deve Güreşi Festivali
    17. İran'dan roket açıklaması! 'Testleri..
    18. Evde limon ağacı hem sağlık, hem..
    19. AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı
    20. Kayseri'de yaşanan vahşetin ardından o..
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi