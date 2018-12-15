Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğini tanıtmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası başlattı.

Bakan Koca detayları açıkladı

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamak hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkanlarını daha da artırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

İletişim kampanyası çerçevesinde kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlanacak, illerde saha etkinlikleri düzenlenecek.