Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 31 Aralık son gün!

Yaklaşık 8 milyon vatandaşın kapsam dahilinde bulunduğu Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) 2 milyon 700 bin kişinin borcu, geçen yıl yayımlanan yasa kapsamında yeniden hesaplandı. Yeniden hesaplama öncesi aylık 426 liraya varan prim borcu ve faiziyle birlikte ağır bir tablo ile karşılaşan milyonlarca kişiye çıkarılan yasa ile kolaylık sağlandı.

Üç kademeli olan prim hesaplama sistemi, teke düşürüldü. Bu düzenleme ile birlikte, hane içindeki kişi başına ortalama geliri 2018 yılında aylık 676,50 TL'nin üzerinde olan herkes sağlık güvencesi yoksa aylık 60,89 lira prime tabi tutuldu. 1 Nisan 2017 tarihinden önce olan borçlar için ise aylık 53,33 TL tutar belirlendi.

31 Aralık 2018'e kadar fırsat tanındı

Bu şekilde yeniden hesaplanan borçların ödenmesi için önce 1 Nisan 2018'e kadar zaman verilirken, daha sonra bu süre Mayıs ayına kadar uzatıldı. Ardından çıkarılan 7143 sayılı torba kanunla birlikte yeni bir hak daha tanınarak GSS prim borçlarının 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçileceği açıklandı.

Normalde kanuna göre GSS prim borcu bulunan kişiler SGK üzerinden sağlık hizmeti alamazken, torba kanunla birlikte bu konuda da vatandaşlara kolaylık sağlandı. Bu kişiler prim borçları dikkate alınmaksızın yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Gelir testinde süre doldu

Hane içerisindeki kişi başına geliri asgari ücretin 3'te birinden az olanların geçmiş borcu silinebiliyor. Ancak bunun için gelir testine girmek gerekiyordu. Eski borçlara yönelik yapılacak gelir testi için tanınan süre 30 Kasım 2018'de sona erdi. Artık bu tarihten önceki borçlar için gelir testi yapılamıyor. Ancak bundan sonraki GSS primlerinden kurtulmak için gelir testi yaptırma fırsatınız sürüyor.

2019'da artacak

Her yıl asgari ücrete göre bilerlenen gelir testi oranı, yılbaşından sonra asgari ücretin artması ile birlikte yükselecek. Bununla birlikte ödenen prim tutarı da asgari ücrete bağlı olarak yükselecek. Ödenecek prim tutarının yüzde 20-25 arasında bir oranda artması bekleniyor.

Gelir testinizi yenileyin

Bu yıl yapılan testte kişi başına geliri asgari ücretin 3'te birinden fazla çıktığı için prim ödemek durumunda kalan vatandaşlar, eğer gelirleri sınıra çok yakınsa 2019'da bir kez daha gelir testi başvurusunda bulunabilirler.

Yeni mezunlara ayrıcalık

Lise ya da üniversiteden yeni mezun olmuş kişilere bir ayrıcalık tanınıyor. 18 yaşında başlayan GSS yükümlülüğü; lise ve dengi okul mezunları için 20, üniversite mezunları için ise 25 yaş olarak uygulanıyor. Öğrenciler mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süre ile prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ancak bu süreler öğrenim durumuna göre 20 ve 25 yaşı aşamıyor.

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