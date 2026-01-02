  • İSTANBUL
Herkes kapatıldı sanılıyordu, eski adlarına geri döndüler! Ünlü TV kanalının adı değişti
Herkes kapatıldı sanılıyordu, eski adlarına geri döndüler! Ünlü TV kanalının adı değişti

Türkiye'de yıllardır yayın yapan kanal, sürpriz bir kararla ismini değiştirdi.

teve2, 10 yıl sonra yeniden “tv2” adıyla ekrana çıktı. Değişikliğin nedeni ise merak konusu oldu.

Yayın hayatına 2012 yılında başlayan kanal, TNT kanalının yayın haklarının alınmasıyla tv2 adıyla izleyici karşısına çıkmaya başlamıştı. 10 Ekim 2016 tarihinde kanalın adı teve2 olarak değiştirilmişti. Bunun nedeninin ise kanalın adının 'tivi 2' olarak okunması olduğu iddiası yayılmıştı. 10 yılın ardından 31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece yeni yıl geri sayımında kanalın ismi yeniden 'tv2' olarak değiştirildi.

'teve2 kapandı mı, neden yok? teve2'nin adı neden değişti?' diye merak edilmeye başlandı. Daha önce Kanal D 2 olarak değişeceği iddia edilen kanalın adının neden eskiye döndüğü bilinmiyor. Ancak kullanılan amblemin Kanal D'ye benzerliği dikkat çekiyor.

