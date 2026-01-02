  • İSTANBUL
Tarım Bakanlığı hibeleri artırdı, kırsal kalkınma hızlanıyor!
Ekonomi

Tarım Bakanlığı hibeleri artırdı, kırsal kalkınma hızlanıyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Tarım Bakanlığı hibeleri artırdı, kırsal kalkınma hızlanıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma desteklerinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte hibe oranları yüzde 70’e kadar yükseltildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma desteklerinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte hibe oranları yüzde 70’e kadar yükseltildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını belirterek, "Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
