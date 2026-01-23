Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor… Otomotiv devinden yangın riski alarmı: Bazı modeller için geri çağırma kararı
Motor bloğu ısıtıcısındaki çatlaklar kısa devreye ve yangına yol açıyor… 12 araçta alev vakası doğrulandı, binlerce otomobil için acil uyarı yapıldı.
ABD’li otomotiv devi Ford Motor, bazı modellerinde tespit edilen kritik güvenlik sorunu nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı bir geri çağırma başlattı. Şirketin yaptığı teknik incelemelerde, motor bloğu ısıtıcılarında oluşan çatlakların kısa devreye neden olabileceği ve bunun da yangın riskini tetiklediği belirlendi.
Ford, söz konusu arızaya bağlı olarak şu ana kadar 12 yangın vakasının resmen rapor edildiğini açıkladı. Yaşanan gelişme, özellikle kış aylarında araçlarını prize takarak ısıtan sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.
Sorunun kaynağı motor bloğu ısıtıcısı
Uzman ekiplerin raporuna göre risk, özellikle 2.0 litrelik motorla donatılmış araçlarda kullanılan motor bloğu ısıtıcılarından kaynaklanıyor. Parçada meydana gelen çatlaklar:
- Soğutucu sızıntısına
- Elektrik teması sırasında kısa devreye
- Park halindeyken yangın çıkmasına
neden olabiliyor.
Yetkililer, tehlikenin sürüş sırasında değil, araç prize takılıyken ortaya çıktığını vurguluyor.
Hangi modeller etkilendi
Geri çağırma kararı Ford’un en popüler modellerini kapsıyor. Liste şu şekilde:
- 2013–2018 Ford Focus
- 2013–2019 Ford Escape
- 2015–2016 Lincoln MKC (Toplam 116.672 araç)
- 2016–2018 Focus, 2019 Explorer ve 2024 Explorer (2.403 araç)
Ayrıca CV6Z-6A051-CA ve CV6Z-6A051-AA parça numaralı yedek ısıtıcılar da riskli ürünler arasında yer aldı.
NHTSA’dan kritik uyarı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araç sahiplerine net bir çağrıda bulundu:
“Onarım yapılana kadar motor bloğu ısıtıcısını kesinlikle prize takmayın.”
Yetkililer, özellikle gece boyunca prize bağlı bırakılan araçlarda yangın ihtimalinin arttığını belirtiyor.
Onarımlar ücretsiz yapılacak
Ford, geri çağırma kapsamındaki tüm araçların yetkili servislerde ücretsiz kontrol ve parça değişiminden geçirileceğini açıkladı. Araç sahiplerine resmi bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlandı.
Süreci tetikleyen en önemli veri ise Ford Escape kullanıcılarından gelen art arda şikayetler oldu. Aralık 2025 itibarıyla 12 farklı yangın başvurusu yapılması, mühendislik ekibini acil incelemeye yöneltti.