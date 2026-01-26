Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemelerinde sona gelindi. Süresi içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girecek. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında tahsil edilen MTV'nin hangi kanallardan ödenebileceği ve son ödeme tarihinin ne olduğu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

MTV 1. TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ NE?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemeleri, 1 Ocak itibarıyla başlıyor ve 31 Ocak tarihine kadar yapılabiliyor.

MTV'nin ikinci taksit ödemeleri ise yılın ikinci yarısında, temmuz ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.