  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakır'da sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli Terör örgütü YPG rahat durmuyor Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı Kadıköy’de Kazanan Yok AFAD duyurdu! Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem Büyükçekmece'de fabrika yangını MEB, bir yalanı daha çürüttü Siyonistler gibi ateşkese uymuyorlar! Terör örgütü YPG'den yeni katliam Gazze’de Hakka yürüdü! Hamas'ın kurucusundan acı haber
Ekonomi Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat
Ekonomi

Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemelerinde geri sayım başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemelerinde sona gelindi. Süresi içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girecek. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında tahsil edilen MTV'nin hangi kanallardan ödenebileceği ve son ödeme tarihinin ne olduğu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

 

MTV 1. TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ NE?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemeleri, 1 Ocak itibarıyla başlıyor ve 31 Ocak tarihine kadar yapılabiliyor.

MTV'nin ikinci taksit ödemeleri ise yılın ikinci yarısında, temmuz ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.

Trump delirdi! 8 ülkeye ek gümrük vergisi kararı
Trump delirdi! 8 ülkeye ek gümrük vergisi kararı

Gündem

Trump delirdi! 8 ülkeye ek gümrük vergisi kararı

Avrupa’da Grönland isyanı: Trump’ın gümrük vergisi kararına "Egemenlik" resti!
Avrupa’da Grönland isyanı: Trump’ın gümrük vergisi kararına "Egemenlik" resti!

Dünya

Avrupa’da Grönland isyanı: Trump’ın gümrük vergisi kararına "Egemenlik" resti!

Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"
Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

Dünya

Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23