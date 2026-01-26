Bursa'da kahreden olay: Babasını kurtarmak isterken can verdi!
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, temilemek amacıyla girdiği su kuyusunda fenalaşan babasına yardım etmek için kuyuya giren 17 yaşındaki Efe A. metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yasa boğan olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
TEMİZLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SU KUYUSUNDA FENALAŞTI İddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek amacıyla içine giren Seçkin A., metan gazından etkilenerek fenalaştı.
FENALAŞAN BABASINI KURTARMAK İÇİN KUYUYA GİRDİ Babasının durumunu fark eden Efe A., yardım etmek için kuyuya girdi ancak o da gazdan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.
BABA KURTARILDI, 17 YAŞINDAKİ EFE HAYATINI KAYBETTİ Ekiplerin çalışmasıyla baba Seçkin A. ve oğlu Efe A., kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken bilinci kapanan Efe A. ise ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Efe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
