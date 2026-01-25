Diyarbakır'da sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır’ı etkisini altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı’nda sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi.
Diyarbakır Havalimanı’nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.