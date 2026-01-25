  • İSTANBUL
DMM kalleşliğe geçit vermiyor! ''DEAŞ'lı teröristlere destek'' iddiasına jet hızında yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), provokasyonlara geçit vermiyor. DMM, 'Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı' iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır.

Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir.

 

"Türkiye, DEAŞ terörüne karşı en güçlü mücadeleyi veren yegane ülke"

Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir.

Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

