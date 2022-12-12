Milyonlarca öğrenciye kredi ve burs müjdesi! 2023 kredi ve burs ücretleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Başarı Teşvik Programı ile başarılı öğrencilere verilecek destekleri tek tek açıkladı. 2023 yılında kredi ve burs ücretleri netleşti. Burs ve kredi lisans öğrencilerinde bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz." dedi.

Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıkladı. Erdoğan, "Lisans öğrencileri için 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liraya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken üniversite öğrencilerine verilen burslarla ilgili yeni gelişmeyi de aktardı.

Lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkıyor

Göreve geldikleri yılda lisans öğrencilerine 45 lira burs verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.