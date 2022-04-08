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Dünya Milyonlarca Müslümanın katili ABD ordusunda, kaç bin Müslüman asker bulunuyor?
Dünya

Milyonlarca Müslümanın katili ABD ordusunda, kaç bin Müslüman asker bulunuyor?

Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve taşeron örgütler üzerinden Türkiye'de milyonlarca müslümanı katledip islam coğrafyasını talan eden ABD ordusundaki kadın ve erkek Müslüman askerlerin sayısının 15 binden fazla olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 11:30:00 -
Milyonlarca Müslümanın katili ABD ordusunda, kaç bin Müslüman asker bulunuyor?

Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve taşeron örgütler üzerinden Türkiye'de milyonlarca müslümanı katledip islam coğrafyasını talan eden ABD ordusundaki kadın ve erkek Müslüman askerlerin sayısının 15 binden fazla olduğu açıklandı.

Dünyanın birçok noktasına askerlerini gönderen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) asker sayılarının Müslüman ülkelerde çok yüksek oranlarda olduğu biliniyor.

Ordularını genellikle Müslüman ülkelere yerleştiren ABD'nin ordu kadrolarına çok sayıda Müslüman da yer alıyor.

Sayıları 15 binin üzerinde

Son yapılan çalışmalarda ABD ordusundaki Müslüman asker sayısının 15 binin üzerine çıktığı belirlendi.

Çoğu Afrikalı-Amerikalı, Hindistanlı, Pakistanlı, Arap, Türk ve İran kökenli olduğu belirtilen Müslüman ABD askerlerinin ortalama yaşları ise 21 olarak açıklandı.

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